Перший дзвінок лунатиме за будь-якої епідситуації. Так у Міносвіти відреагували на фейкову новину, яку зранку почали поширювати в соцмережах. Мовляв, через "Дельту" навчальний процес скасовують.

Урядовці ж запевняють: першого вересня школи прийматимуть учнів. А якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми навчання - змішана чи дистанційна.