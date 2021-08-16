Перший дзвінок лунатиме попри коронавірус - Міносвіти [ Редактировать ]
Перший дзвінок лунатиме за будь-якої епідситуації. Так у Міносвіти відреагували на фейкову новину, яку зранку почали поширювати в соцмережах. Мовляв, через "Дельту" навчальний процес скасовують.
Урядовці ж запевняють: першого вересня школи прийматимуть учнів. А якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми навчання - змішана чи дистанційна.
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