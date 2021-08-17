В понедельник, 17 августа 2021 года, легендарному украинскому музыканту, лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко исполнилось бы 53 года. Он был не просто музыкантом, телеведущим и писателем, а еще и невероятно позитивным и оптимистичным человеком, который относился к жизни и людям легко и честно.

"Подробности" предлагают вам вспомнить самые известные афоризмы артиста.

Мое сознание проснулось уже в вагоне от осознания того, сколько живых существ и в каких позах, может транспортировать этот вагон.

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Защиту Родины надо было начать с граблями в руках.

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Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе горб от того, что вокруг одни только проблемы.

Это и есть беда нашего народа, что мы "терпилы".

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Мой главный источник энергии - слушатели. Бывает, выходишь на сцену совсем разбит, с высокой температурой, а зал начинает тебе подпевать, причем тексты знает лучше меня, - болезнь как рукой снимает.

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Мой дом - единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не предам близких мне людей.

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Если кто-то плюнул тебе в плечо, есть надежда, что он просто недоплюнул на того, кто шел перед тобой.

Лучше высушить одну детскую слезу, чем пролить реки крови.

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Чем больше хочешь от жизни - тем меньше она дает тебе.

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Мечтаю о собственном кабаке. Я бы назвал его "Бардак". Время от времени и я появлялся бы там в качестве гостя, сидящего с клиентами, пил пиво и философствовал о жизни.

Как ранее сообщали, компания Star Media при поддержке Госкино, начала съемку полнометражного фильма "Я, "Победа" и Берлин" по сюжету одноименной книги Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).