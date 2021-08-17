Новые тарифы на электроэнергию на территории Украины, которые вступят в силу с октября 2021 года будут действовать вплоть до мая 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Согласно постановлению Кабмина, при потреблении до 250 киловатт электроэнергии за месяц, потребители должны будут выложить 1,44 гривны за киловатт. При этом те, кто потребляет больше будут платить по тарифу 1,66 гривны за киловатт.

Отмечается, что тариф на электроэнергию может быть изменен, в случае наличия у потребителей счетчик. Таким образом, начиная с 23:00 до 7:00 надо будет оплатить лишь половину тарифа с двухфазным оборудованием, а если оно трехфазное, то в этот же период времени насчитывается тариф в размере 0,4 от полного.

Читайте также, на территории Украины цена электроэнергии на рынке вскочила на 81,69% до 2079,35 гривен/ МВт-час. Такая стоимость установилась за первую декаду августа 2021 года, она превысила цену в аналогичный период июля 2021 года.

Кроме того, в Украине тарифы на электроэнергию для населения будут такими же, как и для промышленных предприятий. Потребителям, которые не в состоянии платить по высоким тарифам, государство должно оказывать адресную помощь.

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