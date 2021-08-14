На территории Украины цена электроэнергии на рынке вскочила на 81,69% до 2079,35 гривен/ МВт-час. Об этом сообщает портал "Оператор рынка".

Такая стоимость установилась за первую декаду августа 2021 года. Таким образом, она превысила цену в аналогичный период июля 2021 года.

Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на РСВ за первую декаду августа 2021 года составляет 2 079,35 грн/МВт-час (без НДС). Это на 81,69% выше, чем за 10 дней июля 2021 года, и на 41,02% выше, чем за июль в целом.

Отмечается, что на внутреннестуточном рынке стоимость электроэнергии за 10 дней августа увеличилась более, чем 192% (3301 гривен) выше аналогичного периода в июле. Известно, что на ВСР (внутреннесуточном рынке)акцептировано на 43,98% электроэнергии больше по сравнению с первой декадой июля, 68473 МВт-час.

Читайте также, Кабинет министров снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн). В то же время для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт-ч в месяц, тарифы остаются без изменений.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения. Для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 гривен за кВт*ч.

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