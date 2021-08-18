Центр Києва перекриють через репетицію параду [ Редактировать ]
Київ активно готується до дня Незалежности. Сьогодні у столиці запланована репетиція параду. Центральні та прилеглі вулиці перекриють. Обмеження діятимуть із 15.30 до опівночі. Не працюватимуть паркувальні майданчики.
Під час тренувань обмежать доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові - там будуть готувати артилерійський салют. Центральні вулиці також перекриватимуть 20 та 22 серпня.
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