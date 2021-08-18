Киев замер в гигантских пробках из-за репетиции парада ко Дню Независимости (видео) [ Редактировать ]
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В среду, 18 августа, Киев сковали километровые пробки из-за первой репетиции военного парада к 30-летию Независимости Украины. Ситуация с автомобильным движением в Киеве видна на карте:
С 19:00 до окончания репетиции (ориентировочно до 01:15) ограничение движения на:
- ул. Нижний Вал,
- ул. Глыбочицкой,
- Глибочицком проезде,
- ул. Вячеслава Чорновила,
- просп. Победы,
- ул. Старовокзальной,
- ул. Жилянской,
- ул. Антоновича.
Из-за пробок в центре Киева у многих людей сдают нервы, что приводит к конфликтным ситуациям.
Ранее мы писали о том, что ряд артистов отказались от выступления на концерте ко Дню Независимости. Также сообщалось, что Зеленский рассказал о программе празднования.
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