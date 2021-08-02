День Независимости: Зеленский рассказал о программе празднования [ Редактировать ]
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В понедельник, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня независимости. Об этом рассказал президент на форуме "Украина 30".
Так, праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий, приуроченных к 30-летию независимости Украины.
Он также отметил, что за неделю до праздника в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Украинцы смогут увидеть ее с 16 августа в Софийском соборе.
Ранее мы писали о том, что Дуда посетит Украину на День Независимости.
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