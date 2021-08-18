Прохолода з наслідками. Спека нарешті покинула Україну, проте замість полегшення прийшло інше лихо. Житомирську, Київську та Хмельницьку області накрило зливами із градом.

Потужна злива зі шквальним вітром наробила лиха на Хмельниччині. Стихія повалила зо два десятки дерев. Вони блокували рух транспорту на дорогах, обривали лінії електромереж. Тому в домівках містян зникало світло. Загалом по області негода знеструмила понад двадцять населених пунктів.

Сильний дощ, який уперещів напередодні надвечір, перетворив вулиці Хмельницького на річки. Місто попливло. Подекуди неможливо було ні пройти, ні проїхати. Пішоходи брели по воді. Автівки долали водні перешкоди, тролейбуси зупинилися. У місті не працювали світлофори.

Зливова каналізація не справлялася з такою кількістю опадів. Тож вода з підтоплених вулиць ринула і в підвали будинків. Люди самі не могли впоратися з потопом, тож викликали на допомогу рятувальників.

Віталій Гричанюк, пресофіцер ГУ ДСНС України у Хмельницькій області:

Фахівці ДСНС за допомогою мотопомп великої продуктивності та пожежних автомобілів відкачали понад тисячу 900 кубічних метрів води. Загалом до ліквідації залучалося 11 одиниць техніки та сорок один рятувальник.

Злива була короткочасною, але містяни назвали її "апокаліпсисом". Подекуди окрім сильного дощу випав ще й град розміром із горіх. За прогнозами синоптиків, схожа погода утримається у більшості областей. У країні оголосили штормове попередження.