Официальный курс гривны к доллару на 19 августа установлен на уровне 26,64 гривен за доллар. Ниже курс был только 24 июня 2020 года - 26,60 гривен за доллар.

Об этом сообщается в данных на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6455 гривен за 1 доллар (-0,0297 грн). При этом курс доллара на 18 августа составляет 26,6752 гривен за 1 доллар.

Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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