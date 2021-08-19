Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой [ Редактировать ]
Известная американская актриса Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой. У нее и ее мужа - комика Колина Жоста родился первый общий ребенок - сын, которого назвали необычным именем Космо.
Радостную новость подтвердил сам Колин на своей страничке в Instagram, сообщает Insider.
"Да, да, у нас ребенок. Его имя - Космо. Мы очень сильно его любим", - написал счастливый отец.
Примечательно, что за все время в сеть не просочилась ни одна фотография беременной актрисы, а о скором пополнении семейства стало известно лишь месяц назад.
Ранее мы писали о том, что муж Скарлетт Йоханссон прокомментировал слухи о беременности актрисы.
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