Скарлетт Йоханссон станет мамой во второй раз [ Редактировать ]
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36-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон беременна вторым ребенком. Об этом сообщает таблоид Page Six.
В октябре 2020 года звезда "Мстителей" после трехлетнего романа вышла замуж за 39-летнего комика Колина Джоста. Свою беременность Скарлетт держала в тайне, так что о ней знали только самые близкие люди. Это их первый общий ребенок.
Скарелтт Йоханссон и Колин Джост
Фанаты Йоханссон недоумевали, почему она не принимала участия в мероприятиях по продвижению ее нового фильма "Черная вдова", мировая премьера которого состоялась на днях. Теперь этому нашлось объяснение. Роды ожидаются уже совсем скоро.
Скарлетт Йоханссон замужем уже в третий раз. Ее первым мужем был актер Райан Рейнольдс - они поженились в сентябре 2008 года и развелись в 2010-м. В 2014 году кинозвезда вышла замуж за французского журналиста Ромена Дориака. 4 сентября 2014 года у них родилась дочь Роуз. Летом 2016 года супруги расстались, а через год развелись.
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