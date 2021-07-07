36-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон беременна вторым ребенком. Об этом сообщает таблоид Page Six.

В октябре 2020 года звезда "Мстителей" после трехлетнего романа вышла замуж за 39-летнего комика Колина Джоста. Свою беременность Скарлетт держала в тайне, так что о ней знали только самые близкие люди. Это их первый общий ребенок.

Скарелтт Йоханссон и Колин Джост

Фанаты Йоханссон недоумевали, почему она не принимала участия в мероприятиях по продвижению ее нового фильма "Черная вдова", мировая премьера которого состоялась на днях. Теперь этому нашлось объяснение. Роды ожидаются уже совсем скоро.

Скарлетт Йоханссон замужем уже в третий раз. Ее первым мужем был актер Райан Рейнольдс - они поженились в сентябре 2008 года и развелись в 2010-м. В 2014 году кинозвезда вышла замуж за французского журналиста Ромена Дориака. 4 сентября 2014 года у них родилась дочь Роуз. Летом 2016 года супруги расстались, а через год развелись.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что российские актеры Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями.