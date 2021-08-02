Известная украинская певица MamaRika стала мамой. В понедельник, 2 августа, у них с мужем - юмористом Сергеем Середой - родился сын. О пополнении в семье артистка сообщила на своей страничке в Instagram.

"Теперь мы официально самые счастливые", - написала под фото звезда.

В свою очередь, супруг артистки поблагодарил ее за сына. Он опубликовал в Instagram фотографию, которая была сделана сразу после родов.

"Спасибо за сына", - подписал фото юморист.

Поклонники засыпали супругов комплиментами и пожелали здоровья и новоиспеченным родителям, и малышу.

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