Известная украинская певица впервые стала мамой [ Редактировать ]
Известная украинская певица MamaRika стала мамой. В понедельник, 2 августа, у них с мужем - юмористом Сергеем Середой - родился сын. О пополнении в семье артистка сообщила на своей страничке в Instagram.
"Теперь мы официально самые счастливые", - написала под фото звезда.
В свою очередь, супруг артистки поблагодарил ее за сына. Он опубликовал в Instagram фотографию, которая была сделана сразу после родов.
"Спасибо за сына", - подписал фото юморист.
Поклонники засыпали супругов комплиментами и пожелали здоровья и новоиспеченным родителям, и малышу.
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