Ученые американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали галактику, которая практически полностью лишена темной материи. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

На изображении, полученном в ноябре 2019 года космической обсерваторией NASA/ESA Hubble, запечатлена галактика под названием NGC 1052-DF2. Ее главной особенностью является то, что она практически лишена темной материи.

Темная материя - это невидимое вещество, которое, по мнению астрономов, играет важную роль в формировании галактик и составляет 85 процентов массы Вселенной.

Данное открытие не только ставит под сомнение представления о том, как образуются галактики, но и предоставляет доказательства того, что темная материя реальна. Оно показывает, что темная материя не всегда связана с обычной материей в галактиках и то что она существует отдельно.

В дополнение к отсутствию темной материи галактика NGC 1052-DF2 является аномалией, потому что вы можете видеть сквозь нее. Это называется ультрадиффузной галактикой, потому что она имеет чрезвычайно низкую плотность. В результате этих открытий группа исследователей ищет больше галактик с дефицитом темной материи, чтобы лучше понять природу темной материи и формирование галактик.

Ранее сообщалось, что Hubble запечатлел спиральную галактику в созвездии Часы.

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