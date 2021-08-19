Полузащитник "Шахтера" подпишет контракт с "Металлистом" [ Редактировать ]
Центральный полузащитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Танковский прибыл в Харьков для подписания контракта с "Металлистом". Об этом сообщает sport.ua.
Отмечается, что в четверг, 19 августа, футболист проведет первую тренировку с "желто-синими", а уже завтра может дебютировать в составе харьковского клуба в выездном кубковом матче с "Ярудом".
26-летний футболист последние два сезона провел в аренде в "Мариуполе". Также он уходил в статусе арендованного в "Зарю", тот же "Мариуполь" и киевский "Арсенал".
Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" подписало контракт с лучшим бомбардиром.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За нарушение этого запрета спортсменам угрожают санкциями
Изначально ожидалось, что узды правления возьмет на себя Сергей Ребров
В понедельник, 16 августа организаторы Паралимпийских игр в Токио заявили о проведении соревнований без зрителей
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить к программе Олимиады-2024 четыре вида дисциплин
За аренду нападающего могут отдать 1,5 миллиона евро