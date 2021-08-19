Центральный полузащитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Танковский прибыл в Харьков для подписания контракта с "Металлистом". Об этом сообщает sport.ua.

Отмечается, что в четверг, 19 августа, футболист проведет первую тренировку с "желто-синими", а уже завтра может дебютировать в составе харьковского клуба в выездном кубковом матче с "Ярудом".



26-летний футболист последние два сезона провел в аренде в "Мариуполе". Также он уходил в статусе арендованного в "Зарю", тот же "Мариуполь" и киевский "Арсенал".

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" подписало контракт с лучшим бомбардиром.

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