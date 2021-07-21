Ради здоровья: Метинвест и ФК "Шахтер" объединились против COVID-19 [ Редактировать ]
Метинвест и ФК "Шахтер" объединились против COVID-19. Первый тайм символического матча сборной прошел на домашнем поле Метинвеста. Играли не на счет, а ради здоровья своих команд.
Как социально ответственный бизнес Метинвест стремится максимально защитить здоровье сотрудников. Особенно, в период пандемии COVID-19. Для них организована добровольная бесплатная вакцинация в рамках государственной программы иммунизации населения. А еще офис Управляющей компании в Киеве выбран в качестве площадки для вакцинации коллег из System Capital Management. В частности, любимой команды ФК "Шахтер". Чтобы вакцинироваться в преддверии старта чемпионата Украины и матчей Лиги чемпионов, клуб приехал на домашнее поле Метинвеста.
Первый тайм матча МЕТИНВЕСТ&ШАХТЕР VS COVID-19 прошел при активной поддержке болельщиков. Сотрудники Метинвеста встретили команду с оранжево-черной символикой, в фирменных футболках и шарфах. Также у них была возможность сфотографироваться со своими кумирами: Андреем Пятовым, Евгением Коноплянко, Марлосом, Тарасом Степаненко, Сергеем Кривцовым и другими. Фото можно найти в социальных сетях по хештегу #МетинвестШахтер_VS_COVID19.
Вакцинация - единственный способ побороть пандемию COVID-19. Конечно, каждый решает сам для себя. Но в моей жизни были случаи, которые убедили: сейчас мы должны довериться, сыграть как одна команда и вакцинироваться. Это важно.
- Андрей ПЯТОВ, футболист ФК "Шахтер".
- Я болею за "Шахтер" уже очень давно. Приятно было увидеть команду в полном составе (еще и на своем рабочем месте!), получить в подарок мяч с автографами футболистов. Я доверяю "Шахтеру", доверяю врачам. И уверена, что вакцинироваться - это правильно. Не переживайте и решайтесь! - поделилась впечатлениями менеджер отдела казначейских операций Группы Метинвест Ольга Горидовец.
- Для Метинвеста очень ценно здоровье сотрудников и членов их семей. Работу на производстве можно сравнить с футболом. Каждый наш сотрудник - это член одной большой команды. Поэтому приходя на рабочее место, в цех или в офис, он должен быть в хорошем самочувствии, чтобы не подвергать риску коллег. Советую всем следовать примеру Метинвеста и "Шахтера" и присоединяться к вакцинации, - отметил директор департамента организационного менеджмента и управления вознаграждениями Группы Метинвест Александр Пимкин.
Вакцинация сотрудников Метинвеста и ФК "Шахтер" в рамках государственной программы иммунизации населения позволит максимально уменьшить распространение коронавируса среди игроков двух этих команд. Это наш общий вклад в достижение коллективного иммунитета в Украине.
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