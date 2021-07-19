"Шахтер" сыграет с "Генком": состоялась жеребьевка Лиги чемпионов [ Редактировать ]
Источник: УЕФА
Украинский футбольный клуб "Шахтер" сыграет с бельгийским "Генком" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2021/22. Жеребьевка состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.
Путь чемпионов:
- "Динамо" Загреб (Хорватия)/"Омония" (Кипр) - "Легия" (Польша)/"Флора" (Эстония);
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)/"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Слован" (Словакия)/"Янг Бойз" (Швейцария);
- "Олимпиакос" (Греция)/"Нефтчи" (Азербайджан) - "Мура" (Словения)/"Лудогорец" (Болгария);
- "Кайрат" (Казахстан)/"Црвена Звезда" (Сербия) - "Алашкерт" (Армения)/"Шериф" (Молдова);
- "Мальмё" (Швеция)/ХИК (Финляндия) - "Рейнджерс" (Шотландия);
- "Ференцварош" (Венгрия)/"Жальгирис" (Литва) - "Славия" (Чехия).
Путь представителей лиг:
- ПСВ (Нидерланды)/"Галатасарай" (Турция) - "Селтик" (Шотландия)/"Мидтьюлланн" (Дания);
- "Спартак" (Россия) - "Бенфика" (Португалия);
- "Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина);
- "Монако" (Франция) - "Рапид"(Австрия)/"Спарта"(Чехия).
Первые встречи состоятся 3 и 4 августа. Ответные игры пройдут 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда попадет в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этого этапа состоится 2 августа.
Напомним, что киевское "Динамо" меняет правила похода на стадион. На футбол можно будет попасть только по паспорту.
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