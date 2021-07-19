Украинский футбольный клуб "Шахтер" сыграет с бельгийским "Генком" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2021/22. Жеребьевка состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.

Путь чемпионов:

"Динамо" Загреб (Хорватия)/"Омония" (Кипр) - "Легия" (Польша)/"Флора" (Эстония);

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)/"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Слован" (Словакия)/"Янг Бойз" (Швейцария);

"Олимпиакос" (Греция)/"Нефтчи" (Азербайджан) - "Мура" (Словения)/"Лудогорец" (Болгария);

"Кайрат" (Казахстан)/"Црвена Звезда" (Сербия) - "Алашкерт" (Армения)/"Шериф" (Молдова);

"Мальмё" (Швеция)/ХИК (Финляндия) - "Рейнджерс" (Шотландия);

"Ференцварош" (Венгрия)/"Жальгирис" (Литва) - "Славия" (Чехия).

Путь представителей лиг:

ПСВ (Нидерланды)/"Галатасарай" (Турция) - "Селтик" (Шотландия)/"Мидтьюлланн" (Дания);

"Спартак" (Россия) - "Бенфика" (Португалия);

"Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина);

"Монако" (Франция) - "Рапид"(Австрия)/"Спарта"(Чехия).

Первые встречи состоятся 3 и 4 августа. Ответные игры пройдут 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда попадет в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этого этапа состоится 2 августа.

Напомним, что киевское "Динамо" меняет правила похода на стадион. На футбол можно будет попасть только по паспорту.