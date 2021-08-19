Україна презентує амбітні проекти на саміті Кримської платформи - МЗС [ Редактировать ]
Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 31 серпня у Вашингтоні. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, формат переговорів буде розширений і передбачатиме зустріч не тільки делегацій, а й у форматі віч-на-віч. Крім американської столиці, президент Зеленський відвідає штат Каліфорнія.
Також, Дмитро Кулеба оголосив повний склад учасників саміту Кримської платформи, який стартує 23 серпня. На рівні глав держав будуть представлені 14 країн. Крім того, участь у форумі братимуть делегації НАТО, Ради Європи та ГУАМ. Загалом - 44 іноземні делегації. Разом з Україною - 45 учасників, - резюмував Кулеба.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Саміт Кримська платформа - це приклад того, що Україна не повинна сидіти склавши руки й чекати, коли хтось їй допоможе. Ми маємо виступати з реальними ініціативами - амбітними, іноді нахабними ініціативами, маємо йти вперед і вести за собою партнерів, маємо повірити в себе, у свої сили й робити успішні зусилля та проєкти з метою гарантування безпеки нашої держави та деокупації наших територій.
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