Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 31 серпня у Вашингтоні. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, формат переговорів буде розширений і передбачатиме зустріч не тільки делегацій, а й у форматі віч-на-віч. Крім американської столиці, президент Зеленський відвідає штат Каліфорнія.

Також, Дмитро Кулеба оголосив повний склад учасників саміту Кримської платформи, який стартує 23 серпня. На рівні глав держав будуть представлені 14 країн. Крім того, участь у форумі братимуть делегації НАТО, Ради Європи та ГУАМ. Загалом - 44 іноземні делегації. Разом з Україною - 45 учасників, - резюмував Кулеба.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: