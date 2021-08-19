Зеленский созывает СНБО [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Ожидается, что заседание состоится в пятницу, 19 августа.
Темы заседания пока неизвестны.
Отметим, вчера Зеленский ввел в действие ряд решений Совета нацбезопасности и обороны.
Ранее сообщалось, что СНБО расширил список санкций против контрабандистов.
Также глава СНБО провел совещание по децентрализации.
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