Украинские полярники готовятся получить британский ледокол "Джеймс Кларк Росс". Акт о покупке судна был подписан Национальным арктическим научным центром. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В настоящее время ледокол базируется в порту на территории Дании. Он готовится к отправке в Одессу осенью 2021 года. Это произойдет после переоформления всех необходимых документов

Для Украины приобретение "Джеймс Кларк Росс" открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике.

Отмечается, что этот ледокол в 1996 году доставил экспедицию украинских полярников до арктической станции "Академик Вернадский". Известно, что судно спустили на воду 1 декабря 1990 года.

Читайте также, в Украину вернулась 25 антарктическая экспедиция. Команда ученых год работала на станции "Академик Вернадский", кроме геофизики, исследования проводили еще в двух направлениях - биологии и метеорологии.

Кроме того, полярную станцию "Академик Вернадский" замело снегом - высота снежного покрова после метели составляет почти 2 метра. Но даже такая непогода не мешает 26-й Украинской антарктической экспедиции выполнять свои обязанности и радоваться жизни.