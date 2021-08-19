Разрезая льды: Украина получит первый в истории ледокол [ Редактировать ]
Украинские полярники готовятся получить британский ледокол "Джеймс Кларк Росс". Акт о покупке судна был подписан Национальным арктическим научным центром. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В настоящее время ледокол базируется в порту на территории Дании. Он готовится к отправке в Одессу осенью 2021 года. Это произойдет после переоформления всех необходимых документов
Для Украины приобретение "Джеймс Кларк Росс" открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике.
Отмечается, что этот ледокол в 1996 году доставил экспедицию украинских полярников до арктической станции "Академик Вернадский". Известно, что судно спустили на воду 1 декабря 1990 года.
Читайте также, в Украину вернулась 25 антарктическая экспедиция. Команда ученых год работала на станции "Академик Вернадский", кроме геофизики, исследования проводили еще в двух направлениях - биологии и метеорологии.
Кроме того, полярную станцию "Академик Вернадский" замело снегом - высота снежного покрова после метели составляет почти 2 метра. Но даже такая непогода не мешает 26-й Украинской антарктической экспедиции выполнять свои обязанности и радоваться жизни.
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