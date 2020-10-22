Ледокол будет сопровождать суда в Арктике, пробивая лед толщиной до трех метров Источник: Атомфлот

Новый российский ледокол "Арктика", самый мощный в мире, официально передали атомному флоту России. Об этом сообщает "РИА Новости".

Головной ледокол "Арктика" (60 МВт) относится к проекту 22220 - эти ледоколы самые мощные в мире. Они смогут сопровождать суда, пробивая лед толщиной до трех метров. Длина "Арктики" - 173,3 м, ширина - 34 м, водоизмещение - 33,5 тыс. тонн. Всего планируется построить пять таких ледоколов.

Контракт на строительство "Арктики" заключили в 2012 году, на него выделили 37 млрд рублей (13,62 млрд грн). Изначально ледокол должны были сдать в конце 2017 года, но затем сроки неоднократно сдвигали. В феврале 2020 года у судна частично вышел из строя электродвигатель на правом валу.

До "Арктики" российский флот насчитывал четыре атомных ледокола: "Таймыр", "Вайгач", "Ямал" и "50 лет Победы".

Ранее сообщалось, что в Нидерландах спустили на воду первую в мире яхту-ледокол.