Ученые со всего мира провели исследование и определили, что работа, стимулирующая работу интеллекта, защищает от слабоумия в зрелом возрасте. Об этом пишет British Medical Journal.

Так, была проанализирована связь когнитивной стимуляции и риском деменции у 107 896 участников. А также ассоциацию между когнитивной стимуляцией и белками, которіе препятствуют формированию связей между клетками мозга.

Как оказалось, риск деменции был ниже среди участников с высокой когнитивной стимуляцией.

По сравнению с низкой когнитивной стимуляцией на работе (частота заболевания 4,8 на 10 тысяч человеко-лет в группе с высокой стимуляцией и 7,3 в группе с низкой стимуляцией).

Кроме того, выяснилось, что когнитивная стимуляция также была связана с более низкими уровнями трех белков, которые свидетельствуют о болезни Альцгеймера.

Когнитивно-стимулирующая работа - это сложные задачи и высокая степень свободы принятия решений, а менее активная пассивная работа характеризуется низкими требованиями и отсутствием контроля.

Ранее мы писали о том, что японцы придумали "умную" пижаму для больных деменцией.

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