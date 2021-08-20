Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,16 гривен за евро. Это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 августа установлен на таком уровне: 31,169 гривен за евро (-0,0689 грн). При этом курс евро на 18 августа составляет 31,2379 гривен за евро.

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