Курс евро упал до минимума- НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,16 гривен за евро. Это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 20 августа установлен на таком уровне: 31,169 гривен за евро (-0,0689 грн). При этом курс евро на 18 августа составляет 31,2379 гривен за евро.
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