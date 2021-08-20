В США обнародовали точное количество "застрявших" в аэропорту Кабула [ Редактировать ]
На территории международного аэропорта столицы Афганистана Кабула находится 6 тысяч человек, которые ожидают эвакуацию. Об этом на брифинге заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прай.
По его словам, все, находящиеся в аэропорту, страны, захваченной террористической группировкой "Талибан", прошли процедуры, которые провели консульские работники.
Я могу подтвердить, что в настоящий момент в аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек, с которыми наши консульские работники провели все необходимые процедуры, и они скоро сядут на борт самолета.
Отмечается, что среди тех, кто готовится покинуть Афганистан, находятся как граждане страны, так и американцы и граждане других иностранных государств. Известно, что афганцы, которых вывезут из Кабула, смогут разместиться в Албании, Уганде, Мексике, Чили, Катаре, Кувейте и Канаде.
Читайте также, боевики террористической группировки "Талибан" окружили международный аэропорт столицы Афганистана Кабула. Теперь люди не могут попасть на свой "спасительный" рейс, самолет ВПС Великобритании взлетел из аэропорта Кабула только с половиной занятых пассажирами мест.
Кроме того, недалеко от воздушных ворот столицы Афганистана Кабула погибли по меньшей мере 12 человек. Сейчас с помощью аэропорта проводится эвакуация, представители террористической группировки "Талибан" призвали лиц, у которых нет правильно оформленных документов, покинуть территорию аэропорта.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Самолеты не могут принять пассажиров на борт
С помощью воздушных ворот проводится эвакуация
Участники группировки приходили в семью женщины 3 раза
Обіцянки - далекі від реальності. Попри всі запевнення талібів у лояльності до інакодумців вони вже активізували пошук афганців, які співпрацювали із західними силами
Ще один борт в аеропорту Кабула. Однак таліби не дають гарантій ані безпечного повітряного коридору, ані безперешкодного доступу людей до летовища