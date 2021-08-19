Боевики террористической группировки "Талибан" окружили международный аэропорт столицы Афганистана Кабула. Теперь люди не могут попасть на свой "спасительный" рейс. Об этом сообщает издание The Times.

Сейчас самолеты Королевских военно-воздушных сил, которые осуществляют эвакуацию афганцев на территорию Великобритании, не могут принять пассажиров, так как талибы избивают людей, отгоняя от аэропорта.

Отмечается, что во вторник, 17 августа, самолет ВПС Великобритании взлетел из аэропорта Кабула только с половиной занятых пассажирами мест. Это произошло из-за того, что более 70 афганцев и граждан Великобритании не смогли пробиться на территорию воздушных ворот.

Читайте также, недалеко от воздушных ворот столицы Афганистана Кабула погибли по меньшей мере 12 человек. Сейчас с помощью аэропорта проводится эвакуация. Представители террористической группировки "Талибан" призвали лиц, у которых нет правильно оформленных документов, покинуть территорию аэропорта.

Кроме того, США требуют, чтобы боевики "Талибана" позволили всем гражданам Афганистана, которые хотят покинуть страну, беспрепятственно добраться до аэропорта Кабула. Сейчас американские дипломаты ведут прямой диалог с талибами в Кабуле и Дохе.