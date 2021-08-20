В Херсоне на дорогу обрушился 70-метровый флагшток, установление которого было приурочено ко Дню государственного флага Украины и Дню Независимости. Об этом сообщил заместитель главы Херсонской ОГА Эдуард Науменко.

По его словам, установка флагщтока проходила по всем правилам строительных норм, однако в один момент оторвалась одна из строп, что и привело к печальному случаю.

К сожалению, при установке из-за обрыва стропы он упал с высоты… Сейчас проблема устраняется, на место выехали представители областной государственной администрации для разъяснения причин инцидента.

Отмечается, что сооружение упало на внедорожник Lexus и нанесло ему серьезные повреждения. Известно, что на установку флагштока из бюджета города потратили 8 миллионов гривен.

Читайте также, в Киеве на самом высоком флагштоке установили новый государственный герб. Конструкцию изготовили на одном из столичных предприятий, этот трезубец легче и оснащен поворотным механизмом, высота флагштока достигает 90 метров.

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