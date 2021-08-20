В села Вербаев Луцкого района Волынской области полиция наведалась в гости к женщине, которая фактически удерживала в рабстве троих мужчин. Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

Правоохранители выяснили, что 60-летняя злоумышленница подыскивала своих жертв на рынках и автостанциях Луцка. В трудовое рабство к ней попадали люди, которые находились в "уязвимом состоянии", другими словами, бездомных и алкоголиков.

Представляясь фермершей, она обещала работу по уходу за крупным рогатым скотом и достойную зарплату. Однако когда мужчины приезжали в село, она забирала у них документы и селила в хлеву - вместе с коровами. Когда ее рабочие понимали, что являются просто рабами, и собирались уходить, она угрожала им физической расправой.

Правоохранители наведались к хитрой селянке домой и освободили из рабства трех мужчин. Полиция подозревает, что пострадавших было гораздо больше и пытается выяснить их личности и куда они подевались.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) и ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Дело в отношении рабовладелицы уже направили в суд, ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщали "Подробности", ранее в Винницкой области полиция наведалась в гости к фермеру, чтобы освободить из рабства мужчину, которого он в качестве наказания на сутки посадил в "карцер" - сушилку для фруктов.