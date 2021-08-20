Извращенцу грозит от 5 до 8 лет тюрьмы Источник: Подробности

В Оболонском районе Киева неизвестный мужчина напал на двух шестилетних девочек и совершил в отношении их развратные действия. Об этом сообщает "Обозреватель".

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Ярослава Ивашкевича. Около 13:00 дети зашли в подъезд девятиэтажки. Следом за ними в двери прошмыгнул мужчина.

Извращенец сразу оголился, а затем заставил девочек снять с себя всю одежду и начал фотографировать их на мобильный телефон. Не тронув перепуганных детей, он скрылся.

Физически дети не пострадали, но очень напуганы. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Извращенцу грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Девочки сообщили полиции приметы преступника: мужчина на вид около 40-45 лет, справа на голове шрам, на одном глазу, возможно, бельмо. Был одет в светло-коричневые шорты и полосатую футболку.

Как сообщали "Подробности", в Бердянске полиция занялась вожатым в детском лагере, который развращал 10-летнюю девочку. Педофилом оказался 18-летний киевлянин, студент одного из столичных ВУЗов. Рано утром он пришел к девочке в комнату, снял с нее белье и снимал на телефон. После того как он ушел, перепуганный ребенок позвонил родителям.