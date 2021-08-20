В Киеве ловят педофила: заставил раздеться в подъезде двух девочек [ Редактировать ]
Источник: Подробности
В Оболонском районе Киева неизвестный мужчина напал на двух шестилетних девочек и совершил в отношении их развратные действия. Об этом сообщает "Обозреватель".
Инцидент произошел в многоэтажке на улице Ярослава Ивашкевича. Около 13:00 дети зашли в подъезд девятиэтажки. Следом за ними в двери прошмыгнул мужчина.
Извращенец сразу оголился, а затем заставил девочек снять с себя всю одежду и начал фотографировать их на мобильный телефон. Не тронув перепуганных детей, он скрылся.
Физически дети не пострадали, но очень напуганы. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Извращенцу грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Девочки сообщили полиции приметы преступника: мужчина на вид около 40-45 лет, справа на голове шрам, на одном глазу, возможно, бельмо. Был одет в светло-коричневые шорты и полосатую футболку.
Как сообщали "Подробности", в Бердянске полиция занялась вожатым в детском лагере, который развращал 10-летнюю девочку. Педофилом оказался 18-летний киевлянин, студент одного из столичных ВУЗов. Рано утром он пришел к девочке в комнату, снял с нее белье и снимал на телефон. После того как он ушел, перепуганный ребенок позвонил родителям.
по теме
70 тисяч доларів за немовля. Саме стільки отримували ділки за передачу новонароджених новим батькам за кордон. Схема працювала протягом останніх двох років
Воздушное судно совершило посадку около 13:00
Правоохранители провели масштабную спецоперацию
Лялька - це класика української культури, яку не варто забувати та витісняти сучасними іграшками
Инцидент произошел в районе ДВРЗ на улице Новаторов в Днепровском районе столицы. В полицию позвонил мужчина и рассказал, что неизвестные избили и стреляли в прохожего