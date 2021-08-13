В Бердянске в детском лагере 18-летний вожатый развращал 10-летнюю девочку. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

12 августа в полицию обратилась 33-летняя мать ребенка и заявила, что в одном из детских лагерей Бердянска вожатый совершал развратные действия в отношении ее 10-летней дочери.

Правоохранители опросили ребенка в присутствии психолога и родителей. Девочка рассказала, что рано утром вожатый зашел в палату, где, кроме нее, спали еще три девочки. Посчитав, что дети крепко спят, он принялся развращать девочку: снял с нее нижнее белье, трогал за половые органы и снимал все это на телефон.

Педофила задержали, им оказался 18-летний житель Киева, студент одного из столичных ВУЗов. Полиция проводит досудебное расследование, парню в ближайшее время сообщат о подозрении по ч. 2 ст. 156 УКУ (Развращение несовершеннолетних). Студенту грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщали "Подробности", в конце июля в Харькове задержали педофила, которые приставал к девочке на пляже: подплыл в воде и начал трогать.