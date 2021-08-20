Готується до святкового параду й наша... "Мрія". 24 серпня найбільший у світі вантажний літак пролетить над Хрещатиком. Узагалі, поява української "Мрії", в будь-якій країні світу - це справжня подія. Тож цей літак Беззаперечно став авіавізитівкою України. Про конструкторів та пілотів "Мрії" - наступний сюжет Ірини Розової. Із циклу "Знай наших" - до Дня незалежності.

Справжня зірка українського небосхилу літак "Мрія" 33 роки тому, найбільший у світі, він вперше піднявся у небо і цей рекорд залишається неподоланим і досі, як і інших 239 рекордів! Київщина.

Гостомельське летовище. Українська "Мрія" очікує чергового рейсу. Сьогодні нам справді пощастило. Екскурсію літаком для нас проведе сам командир екіпажу Ан-225 Дмитро Антонов. Доречі із відомим авіаконструктором вони просто однофамільці. На підприємство "Антонов" потрапив 93-го. А за штурвал "Мрії" сів 20 років тому.

Беззмінний пілот спочатку вітається зі своєю "ластівкою", а потім запрошує нашу знімальну групу досередини.

Від його величезного простору перехоплює подих. Доки літак порожній тут зберігають різні запчастини, шасі та обладнання. Але що тільки не перевозили в найбільшому в світі транспортному літаку. Турбіни для електростанцій, бульдозери та гелікоптери!

Дмитро Антонов, командир екіпажу Ан-225 "Мрія":

11 сентября 2001 года. Самолет выполнял один из своих первых сертификационных полетов и в этом полете он выполнил рекорд, он поднял пять танков, которые находились здесь и это было 253,4 тонны, но рекорд, в связи с тем, что это было 11 сентября 2001 не зафиксирован.

У 2005 Мрія доправила майже сто тисяч різдвяних подарунків в Україну з Великої Британії. 2009 літаком транспортували одразу десять дванадцятитонних генераторів у Самоа, необхідні для відновлення електростанції, пошкодженої внаслідок цунамі. А в 2010 з Японії "Мрія" за раз перевезла великогабаритну будівельну техніку для ліквідації наслідків землетрусу в Гаїті.

Тільки у цій вантажній кабіні вдалося переправити і найдовший вантаж - лопать вітряка.

Дмитро Антонов, командир екіпажу Ан-225 "Мрія":

Вес не много, но она полностью заняла эту грузовую кабину - нам легко, а груз интересный, а так все шо угодно возим!

Про все це Дмитро Вікторович розповідає доволі скромно. Згадує, як і під час пандемії, торік, перевозили гуманітарні вантажі. Щоразу лише тільки на те, щоб їх помістити в літак, потрібна була ціла доба. Але ж вантажні місця в "Мрії" не лише всередині. Та про це згодом.

А поки що піднімаємося за командиром "на другий поверх". І потрапляємо у саме "серце" Мрії - кабіну пілотів. Безліч кнопок і важелів із написами, зробленими ще за радянських часів: "Спуск", "Подъем", "Навигация". Ми наче перемістилися в минуле. Хоч панель керування оснащена сучасними приладами, та дизайн залишився незмінним.

Дмитро Антонов:

Дизайн, не то что 88, это дизайн такой же как и у Руслана, а Руслан в 82 году полетел, поэтому я всегда говорю дизайн это конец семидесятых.

Уже тоді майбутній командир знав про своє покликання.

Дмитро Антонов:

Это пришло откуда-то снаружи и я даже не помню, это было утром, вечером, или во сне, но в один день я проснулся и понял, что я хочу быть пилотом.

І жодного разу не пошкодував. Адже за кордоном наша "Мрія" викликає справжнє захоплення. Особливо в Європі, Північній Америці та Бразилії.

Дмитро Антонов:

Много людей снимают "Мрию", я всегда лечу и вижу перед аеропортом всегда куча машин, людей с фотоаппаратами, с камерами. Стоят снимают, после посадки я тоже вижу - по периметру аэропорта тоже люди, все смотрят, все снимают. Поэтому конечно распирает гордость, что мы на этом самолете, мы управляем и это наш украинский самолет.

Просто з цієї кабіні пілот знімає польоти, зльоти та посадки "Мрії". Веде блог.

"Мрія" какие подходы к аэропорту, как в аэропорту рулить, какие рулежки и потихоньку вот выросло в этот блог в котором мы рассказываем вот как мы летаем, как мы живем.

Як живе екіпаж, Дмитро Вікторович показує і нам.

Дмитро Антонов, командир екіпажу Ан-225 "Мрія":

Здесь мы можем спать, здесь справа у нас еще одно такое место и посередине - практически как в железнодорожном вагоне все, три человека отдыхает здесь, три человека отдыхает здесь.

Поряд маленька кухня з кип'ятильником, холодильником і духовкою.

У нас есть с собой все - картошка, гречка вообщем все что надо, делаем и супы и жарим-варим!

На цьому літаку команда облетіла майже пів планети. Понад сто тридцять країн та 400 аеропортів.

У нас такая шуточка есть: ну как тебе там Бали? Говорит хороший! Полоса три тысячи метров! Вот и все Бали! И так бывает! Ну, а так интересно конечно - очень интересное место Катманду, очень интересно конечно Гавайи. Оно знаменитое, но действительно посреди Тихого океана и очень красиво.

Від самого початку "Мрія" мала б транспортувати космічний корабель "Буран" та частини ракет "Енергія". Тому найголовніші вантажні місця тут, на даху.

Любов Івасенко, завідувачка музею ДП "Антонов":

Обычно на Байконур, в Казахстанские степи их везли и там собирали всю эту связку - Буран запускался в космос, когда он возвращался, так как это корабль многоразового использования его опять надо было на место старта с места посадки доставить.

З "Мрії" мали запускати космічні кораблі.

Любов Івасенко, завідувачка музею ДП "Антонов":

Вообще-то обычно всегда у нас был вертикальный старт и Буран тоже вертикально запускался, а здесь бы был горизонтальный старт, то есть с "Мрии". "Мрия" могла пролететь на 12 километров подняться - запустить оттуда ракету и вернуться на аэродром, т.е. как первая ступень уже была бы.

Планували використовувати літак і у різних гуманітарних програмах.

Любов Івасенко, завідувачка музею ДП "Антонов":

Если где-то в океане терпит бедствие подводная лодка или корабль наш, то на Мрию устанавливается экраноплан, она летит, сбрасывает его, он подбирает людей и своим ходом везет в ближайший порт.

Але все це поки що залишається мрією. Сьогодні ж "Мрію" готують до святкового параду.