Украинский самолет вылетел из Кабула: в Генштабе ВСУ сделали заявление [ Редактировать ]
В субботу, 21 августа, эвакуационный самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины вылетел из аэропорта афганской столицы Кабула. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook.
По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан). Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется.
В штабе напомнили, что украинский борт находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и других государства из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана".
Ранее мы писали о том, что украинцев из Кабула не могли эвакуировать. Как сообщали "Подробности", в Кабуле талибы окружили аэропорт "железным кольцом" и пропускают на него только тех людей, у которых готовы документы на вылет.
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