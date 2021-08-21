В субботу, 21 августа, эвакуационный самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины вылетел из аэропорта афганской столицы Кабула. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Facebook.

По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных Сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан). Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется.

В штабе напомнили, что украинский борт находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и других государства из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана".

Ранее мы писали о том, что украинцев из Кабула не могли эвакуировать. Как сообщали "Подробности", в Кабуле талибы окружили аэропорт "железным кольцом" и пропускают на него только тех людей, у которых готовы документы на вылет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.