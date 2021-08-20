Граждан Украины, которые застряли в Кабуле, пока не могут эвакуировать, рейс в Украину переносили уже несколько раз. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Дипломат не смог назвать дату вылета следующего эвакуационного рейса из Афганистана.

Если честно, то (рейс - ред.) уже несколько раз переносили. Я не буду комментировать, где и какой самолет сейчас находится, из соображений безопасности. Потому что ситуация в Кабуле очень непростая. И есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию.

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По словам главы МИД, каждый вылет самолета из аэропорта Кабула связан с решением "миллиона проблем, начиная от того, как обеспечить, чтобы именно те граждане, которые должны попасть на борт, туда попали, завершая банальной буксировки самолета".

Потому что аэропорт по сути разделен на две части - гражданскую и военную. Американцы контролируют военную часть. Службы хаотичны, дозаправка, подзарядка, буксир. Миллион проблем! И у меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому когда он взлетит и оставит афганский воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим.

По словам Кулебы, приоритет №1 при эвакуации составляют граждане Украины.

Условно говоря, если на борту самолета 180 мест, а у нас есть 150 граждан Украины, готовых лететь, и 300 иностранцев, нас просят забрать, мы заберем 150 граждан Украины, а на оставшиеся 30 мест возьмем иностранцев. Граждане Украины - абсолютный приоритет.

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Напомним, что утром 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула почти 80 человек. Вечером того же дня глава МИД сообщил, что из Кабула не может вылететь другой самолет с украинцами.

Позже выяснилось, что талибы заблокировали на американской военной базе 12 украинцев. По данным МИДа, всего же из страны хотят вылететь около 120 граждан Украины.

Как сообщали "Подробности", в Кабуле талибы окружили аэропорт "железным кольцом" и пропускают на него только тех людей, у которых готовы документы на вылет.