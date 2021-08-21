В Турции возросло число погибших в результате паводков и схода селей. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Непогода бушует в Черноморском регионе на севере страны.

Известно о 81 погибшем в результате наводнения. Среди них:

70 в провинции Кастамону,

10 в Синопе,

1 в Бартине.

Еще 16 человек считаются пропавшими. Их поиски продолжаются.

К поискам задействованы 10,6 тысячи спасателей, 12 вертолетов, дроны и один БПЛА, почти 1317 служебных машин, 1317 единицы строительной техники, более десятка лодок и корвет.

Из-за непогоды из региона эвакуировали 4,6 тысячи человек.

Кроме того, пять городов в центральной китайской провинции Хубэй объявили о "красном" уровне опасности из-за наводнений. В результате стихии тысячи людей эвакуировали и десятки погибли, смертельные случаи были зарегистрированы в поселке Люлин и в части города Суйчжоу на севере провинции.

Читайте также, в результате крупного наводнения на западе Германии погибли 133 человека, травмированы более 600. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия из-за наводнения погибли 43 человека, еще 90 человек - в Рейнланд-Пфальце.

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