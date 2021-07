В Китае наводнение разрушило плотину возле города Чжэнчжоу и затопило метро, что привело к гибели 12 человек. В провинции Хэнань в центральном Китае объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

С вечера 17 июля в Чжэнчжоу, административном центре провинции, выпало 617,1 миллиметра осадков, что соответствует среднему показателю за год - 640,8 миллиметра. Такое количество осадков, выпавшее за три дня, бывает "только один раз в тысячу лет", сообщают китайские СМИ.

Из-за ливней уровень воды в водохранилище Гоцзяцзю в районе Эрци города Чжэнчжоу стремительно поднимался. 20 июля в 20:30 по киевскому времени произошел прорыв плотины, что привело к затоплению ряда районов города.

A total of 12 people have been killed in the torrential rains in the downtown area of Zhengzhou, the provincial capital of central China's Henan Province, the local government said. #GLOBALink pic.twitter.com/xsiUwK3YWQ