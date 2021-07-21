В Китае из-за наводнения прорвало плотину и погибли люди в метро (видео) [ Редактировать ]
Источник: AFP
В Китае наводнение разрушило плотину возле города Чжэнчжоу и затопило метро, что привело к гибели 12 человек. В провинции Хэнань в центральном Китае объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
С вечера 17 июля в Чжэнчжоу, административном центре провинции, выпало 617,1 миллиметра осадков, что соответствует среднему показателю за год - 640,8 миллиметра. Такое количество осадков, выпавшее за три дня, бывает "только один раз в тысячу лет", сообщают китайские СМИ.
Из-за ливней уровень воды в водохранилище Гоцзяцзю в районе Эрци города Чжэнчжоу стремительно поднимался. 20 июля в 20:30 по киевскому времени произошел прорыв плотины, что привело к затоплению ряда районов города.
A total of 12 people have been killed in the torrential rains in the downtown area of Zhengzhou, the provincial capital of central China's Henan Province, the local government said. #GLOBALink pic.twitter.com/xsiUwK3YWQ— China Xinhua News (@XHNews) July 21, 2021
В Чжэнчжоу затопило тоннели метро. Из-за ливней вода скопилась на парковке над пятой линией городского метрополитена. Один из поездов оказался на затопленном участке на перегоне между двумя станциями. Сотрудники метро эвакуировали из тоннеля около 500 человек, проведя по затопаленным тоннелям.
Спасти удалось не всех - по меньшей мере 12 человек погибли в подземке Чжэнчжоу. В соцсетях опубликовали видео из метро, где люди в вагоне поезда стоят по грудь в мутной воде.
7月20日晚，郑州暴雨地铁5号线一车厢多人被困，水位淹过肩膀。根据郑州地铁晚上发布的消息，受持续暴雨影响，郑州地铁全线网车站已暂停运营服务，消防人员正在救援。 pic.twitter.com/wCiz7TGhki— The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) July 20, 2021
Непрекращающиеся дожди в провинции Хэнань привели к резкому подъему уровня нескольких рек. Из-за наводнения пришлось закрыть многие автомагистрали, приостановлено движение поездов, отменены или задержаны авиарейсы.
record breaking rainfall and huge floods in Henan, China#ClimateCrisis pic.twitter.com/AmFRCtR3yb— Chenchen Zhang🤦🏻♀️ (@chenchenzh) July 20, 2021
Напомним, что на прошлой неделе сильнейшее наводнение произошло в Европе. Из-за него только в Германии погибло более 160 человек, многие пропали без вести.
Как сообщали "Подробности", наводнение угрожает и ряду населенных пунктов на западе Украины, прежде всего в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
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