В результате крупного наводнения на западе Германии погибли 133 человека, травмированы более 600, сообщает Bild. Пострадали более 600.

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия из-за наводнения погибли 43 человека, еще 90 человек - в Рейнланд-Пфальце.

