Пять городов в центральной китайской провинции Хубэй объявили о "красном" уровне опасности из-за наводнений. В результате стихии тысячи людей эвакуировали и десятки погибли, сообщает Reuters.

Китайскую провинцию Хубэй накрыли сильные проливные дожди, которые перешли в наводнения. Стихия унесла жизни 21 человека и вынудила власти страны эвакуировать почти 6 тыс. человек.

Смертельные случаи были зарегистрированы в поселке Люлин и в части города Суйчжоу на севере провинции. От наводнений пострадали более 2700 домов и магазинов, также повреждены линии электроснабжения, транспорт и связь.

Читайте также Лесные пожары в Турции взяли под контроль

"Экстремальная погода в провинции привела к массовым отключениям электричества и повредила более 3600 домов и 8 110 гектаров посевов. Общие убытки оцениваются в 108 миллионов юаней (16,67 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.

По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая, спасательные бригады были отправлены в наиболее пострадавшие районы, включая города Суйчжоу, Сянъян и Сяогань. В четверг в городе Ичэн выпало рекордное количество осадков - 400 миллиметров.

Китайское метеорологическое управление предупредило жителей, что сильные ливни могут затянуться до следующей недели. Также синоптики страны предупредили о геологической катастрофе. В предупреждении говорится, что к районам риска относятся центральные провинции Хубэй, Хунань, Хэнань и Аньхой, Чунцин, Сычуань и Гуйчжоу на юго-западе, а также Чжэцзян на восточном побережье.

Ранее сообщалось, что Турцию "атаковало" новое стихийное бедствие. Непогода обрушилась на несколько регионов страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.