Телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева подтвердила расставание со своим мужем рэпером Элджеем (настоящее имя Алексей Узенюк - ред.). О перипетиях личной жизни и причинах разрыва отношений она рассказала в интервью журналу "Татлер".

Расставание - процесс, который происходит не сразу. Не так, что просыпаешься и говоришь: "Нам нужно расстаться". Мы друг друга не предавали - не дай Бог. Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона. Я понимала, что есть жизнь за пределами нашего дома.

Звездная пара решила дать друг другу соскучиться, как это было в период бесконечных гастролей и съемок. Настя и Элджей пообещали себе встречаться каждую неделю и обсуждать, что с ними происходит.

Спустя две недели такого автономного состояния мы поняли, что произошла перемена, и она не в пользу нас двоих. Но мы просто продолжали жить в этом, прислушиваться к себе еще больше. Анализировать. И все это длилось на протяжении, наверное, месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: "Давай, чао-какао!". Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали.

Слухи о том, что семейные отношения звезд дали трещину, появились еще в начале 2021 года. А в июле Элджей выпустил песню, в которой поклонники услышали намек на скорый развод.

Напомним, что Ивлеева и бывший участник проекта "Фабрика звезд" Элджей тайно обручились в сентябре 2019 года. До отношений с рэпером экс-ведущая "Орла и решки" встречалась с бывшим солистом группы "Челси" Арсением Бородиным.

Ранее сообщалось, что Украина запретила въезд рэперу Элджею.