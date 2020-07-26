Телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева и ее супруг рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк - ред.) заболели коронавирусом. Об этом Ивлеева сообщила на своей странице в Instagram, где у нее более 17 млн подписчиков.

Мой муж и я, заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!

Как протекает болезнь 29-летняя экс-ведущая "Орла и решки" пообещала рассказать в следующем посте.

Напомним, что Ивлеева и бывший участник проекта "Фабрика звезд" Элджей тайно обручились в 2019 году. До отношений с рэпером телеведущая встречалась с бывшим солистом группы "Челси" Арсением Бородиным.

Ранее сообщалось, что Украина запретила въезд рэперу Элджею.