Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом [ Редактировать ]
Телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева и ее супруг рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк - ред.) заболели коронавирусом. Об этом Ивлеева сообщила на своей странице в Instagram, где у нее более 17 млн подписчиков.
Мой муж и я, заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!
Как протекает болезнь 29-летняя экс-ведущая "Орла и решки" пообещала рассказать в следующем посте.
Напомним, что Ивлеева и бывший участник проекта "Фабрика звезд" Элджей тайно обручились в 2019 году. До отношений с рэпером телеведущая встречалась с бывшим солистом группы "Челси" Арсением Бородиным.
Ранее сообщалось, что Украина запретила въезд рэперу Элджею.
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