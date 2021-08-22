В Днепре случился пожар в одной из квартир жилого дома, в момент возникновения возгорания в жилище находился пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение о пожаре в Индустриальном районе Днепра. Когда они прибыли на место, то увидели, что 66-летний потерпевший кричит о помощи.

22 августа в 4:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на проспекте Мира Индустриального района города Днепр… Пожар возник в спальной комнате квартиры на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. В окне дома находился мужчина, который умолял о помощи.

Отмечается, что мужчину спасли из горящего жилища и передали сотрудникам "скорой" помощи. При этом он отказался от госпитализации после обследования. Известно, что огонь уничтожил мебель, балкон, а также предметы обихода. Возгорание на площади 10 квадратных метров было ликвидировано.

Читайте также, в Виннице в подвале одного из жилых домов произошло возгорание. Задымление от пламени заметили случайные прохожие, которые и вызвали спасателей, пожар случился в четырехэтажном здании на улице Пирогова.

Кроме того, в Киевской области, в городе Яготин, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар. Инцидент произошел вечером на улице Независимости, 50, в квартире на третьем этаже дома возник пожар с распространением огня на балконы четвертого и пятого этажей.

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