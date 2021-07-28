В подвале был обнаружен человек/ фото: Голос UA

В Виннице в подвале одного из жилых домов произошло возгорание. Задымление от пламени заметили случайные прохожие, которые и вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар случился в четырехэтажном здании на улице Пирогова. Во время работ по ликвидации возгорания в подвальном помещении был обнаружен пострадавший мужчина. Его эвакуировали из помещения и передали медработникам для дальнейших процедур.

Отмечается, что в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. В рамках следственных действий была обследована территория помещения. Известно, что для ликвидации огня были привлечены 18 человек личного состава.

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Кроме того, в Днепре в жилом доме случилось возгорание крыши. Внутри строения проживают 4 семьи, в настоящее время все обстоятельства возгорания устанавливают правоохранители, полностью была уничтожена кровля здания.

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