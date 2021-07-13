Под Киевом вспыхнул жилой дом: погибли люди [ Редактировать ]
Во вторник, 13 июля, в Киевской области, в городе Яготин, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС.
В результате происшествия погибли два человека, еще один получил ранения
Инцидент произошел вечером на улице Независимости, 50. В квартире на третьем этаже дома возник пожар с распространением огня на балконы четвертого и пятого этажей.
К тушению огня были привлечены 12 человек и три единицы техники ГСЧС.
Читайте также, в Шевченковском районе столицы происходила ликвидация возгорания в 5-этажном жилом доме. Огонь охватил здание по улице Липинского, 10, было установлено, что в доме наблюдается задымление с 5 по 1 этажи, огонь начал бушевать на мансардном этаже дома.
Кроме того, в городе Сквира Киевской области в жилом доме вспыхнул сильный пожар, в результате которого погиб маленький ребенок. На месте трагедии работали 3 единицы специальной техники, а также 8 человек личного состава.
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