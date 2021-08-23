Президент США Джо Байден назвал условие для введения санкций против "Талибана". По его словам, все будет зависеть от поведения талибов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, глава американской администрации заметил, что пока радикальное движение не предпринимало действий, направленных против сил США, и "пока что в целом соблюдало" обещание не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула.

Он ответил на вопрос, есть ли возможность введения санкций против талибов:"Мой ответ: да, это зависит от поведения (участников "Талибана", - ред.)".

Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.

По данным Международного валютного фонда, резервы Центробанка Афганистана на конец апреля составляли $9,4 млрд, большинство этих денег хранились за рубежом.