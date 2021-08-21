Обменный центр Кабула "Сарои Шахзода", в котором находятся все пункты обмена валюты в афганской столице, закрыт в связи с приостановлением деятельности Центрального банка Афганистана. Такое заявление выпустил Совет работников обменных пунктов Кабула, сообщает "Интерфакс".

Доводим до сведения соотечественников, что деятельность обменных пунктов будет возобновлена лишь после того, как будут решены проблемы Центрального банка и частных банков.

Последняя публикация Центрального банка Афганистана в Facebook датирована 15 августа, когда боевики движения "Талибан" захватили Кабул. После этого прекратили работу большинство государственных учреждений.

Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.

По данным Международного валютного фонда, резервы Центробанка Афганистана на конец апреля составляли $9,4 млрд, большинство этих денег хранились за рубежом.

16 августа компания Western Union временно приостановила денежные переводы в Афганистан из-за смены власти в стране. По данным Всемирного банка, в 2020 году денежные переводы из-за границы составили 4% от ВВП Афганистана - $788,9 млн. По данным Всемирного банка, в прошлом году ВВП Афганистана составил $19,8 млрд.

В субботу, 21 августа, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз заморозил пакет экономической помощи Афганистану в размере 1 млрд евро, рассчитанный на следующие семь лет. ЕС выдвинул ультиматум для возобновления финансирования: представители движения "Талибан" должны начать соблюдать права человека, меньшинств и женщин.