Зеленський обговорив з Ердоганом допомогу у звільненні кримських татар [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щоб той посприяв звільненню кримських татар, яких незаконно утримує РФ. Їх у російських тюрмах понад сотню.
Розмову глави держав провели телефоном. Також обговорили питання окупації Криму та проведення саміту “Кримська платформа”. Під час розмови Ердоган привітав Україну з 30-річчям Незалежності і подякував за участь українських рятувальників у гасінні лісових пожеж у Туреччині.
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