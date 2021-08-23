Bloomberg назвало дату завершения строительства "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Агентство Bloomberg спрогнозировало сроки завершения строительства "Северного потока-2". Газопровод могут достроить 12 сентября.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Базирующееся в Штральзунде управление водных путей и судоходства Германии известило о работе "Фортуны" на участке в 13-14 км, сообщает Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии.
Проект газопровода завершен на 99%. В Nord Stream 2 AG - компании-операторе инициативы - сроки окончания работ пока официально не подтвердили.
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Кроме того, в Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода "Северный поток-2", создается рабочая группа для наработки соответствующих предложений. Пока известно, что в нее войдут члены правительства.
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