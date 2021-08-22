"Северный поток-2": Меркель назвала главное условия введения санкций [ Редактировать ]
Германия согласиться поддержать санкции против "Северного потока-2" только в случае, если Россия начнет эксплуатировать новый газопровод в качестве оружия. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По ее словам, проект СП-2 является не исключительно немецко-российским, а европейско-российским. Таким образом, пока санкции поддерживаться не будут.
Заботу с украинской стороны мы серьезно воспринимаем и четко говорили о том, что в европейских рамках мы выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать газопровод для цели оружия.
Отмечается, что в настоящее время существует специальный уполномоченный по вопросам транзита, который сейчас начинает новые переговоры, чтобы договор с Украиной, срок действия которого истекает в 2024 году, был продлен. Также Ангела Меркель не будет присутствовать на саммите "Крымской платформы", так как текущий визит в Украину является для нее прощальным.
Читайте также, США ввели санкции против двух россиян и одного судна России, связанных со строительством "Северного потока-2". Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях против участников проекта.
Кроме того, в Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода "Северный поток-2", создается рабочая группа для наработки соответствующих предложений. Пока известно, что в нее войдут члены правительства.
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