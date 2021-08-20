Украина создает группу по нейтрализации угроз "Северного потока-2" [ Редактировать ]
В Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода "Северный поток-2", создается рабочая группа для наработки соответствующих предложений. Пока известно, что в нее войдут члены правительства. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на соответствующие письма за подписью премьера Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака.
В письме премьеру Ермак по инициативе президента Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений.
В ответном письме Шмыгаль согласовал их включение, а также включение министра энергетики Германа Галущенко.
Предполагается создание целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска "Северного потока-2".
Ранее сообщалось, что Польша намерена заблокировать сертификацию "Северного потока-2".
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