В Украине отмечен постепенный рост больных коронавирусом, повторяющий динамику 2020 года. Пик заболеваемости инфекцией может наступить зимой.

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По его словам, если посмотреть прошлогоднюю динамику заболеваемости коронавирусом, то можно отметить, что наибольший рост количества случаев инфекции приходится именно на зимний период.

"Поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост - середина октября-ноября и начало декабря, то вторая волна - это февраль и март", - пояснил он.

Ляшко отметил, что динамика роста случаев коронавируса в Украине и Евросоюзе отличается. В качестве примера министр привел Нидерланды, где в течение нескольких дней количество заболевших выросло с нескольких сотен до 10 тысяч в день. Такая тенденция продержалась около трех недель и затем пошла на убыль.

Читайте также, министр здравоохранения Украины Олег Ляшко в ходе брифинга сделал важное заявление о вакцинации. На сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.

Кроме того, на этой неделе Украина получила еще почти 800 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Их передали Греция, Польша и Литва, согласно предварительным данным исследования, проведенного в апреле - июне 2021 в Великобритании, вакцина AstraZeneca с эффективностью 92%.

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