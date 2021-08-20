Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу,20 августа, министр здравоохранения Украины Олег Ляшко в ходе брифинга сделал важное заявление о вакцинации.
Так, он считает, что вакцинироваться нужно именно сейчас. По его словам, лучшей вакциной от COVID-19 является та, которая доступна в настоящее время для прививки.
Лучшая вакцина та, которая рядом.
По его словам, не надо медлить с вакцинированием.
Лучшее время вакцинироваться - это сегодня. Не переносите все на "после праздников.
По его словам, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.
Ранее мы писали о том, что председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин против коронавируса до конца сентября 2021 года.
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