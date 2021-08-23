В Украине за минувшие сутки выявили 610 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве и Черновицкой области.

За сутки госпитализировали 425 человек; летальных исходов - 17; выздоровели - 434 человека. Вчера протестировали методом ПЦР - 10 642 человека, методом ИФА - 1493 лица, экспресс-тестами - 7496 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 275 171 человека;

выздоровели - 2 201 433 лица;

летальных случаев - 53 474.

Читайте также, министр здравоохранения Украины Олег Ляшко в ходе брифинга сделал важное заявление о вакцинации. На сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.

Кроме того, на этой неделе Украина получила еще почти 800 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Их передали Греция, Польша и Литва, согласно предварительным данным исследования, проведенного в апреле - июне 2021 в Великобритании, вакцина AstraZeneca с эффективностью 92%.

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