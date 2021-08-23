Україна, США та Німеччина обговорили загрози "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Загрози "Північного потоку-2" обговорили Україна, США та Німеччина. На полях саміту "Кримської платформи" зустрілися міністри енергетики трьох країн.
Йшлося, зокрема, про гарантії для України щодо збереження транзиту та усунення монополії "Газпрому" на ринку. Також обговорили синхронізацію енергосистеми України з країнами ЄС. А міністр енергетики Німеччини пообіцяв інвестиції німецьких компаній у виробництво "зеленого" водню.
по теме
14 глав держав та урядів. очільники МЗС, міністри, спікери, посли. А ще Генсеки ради Європи та ГУАМ. І заступник Генсека НАТО. Всього 46 іноземних делегацій зібралися в центрі Києва, аби спільно заявити - Крим це Україна
Ангела Меркель відвідає Україну з одноденним візитом - які питання планують розглянути?
Дата з'явилася напередодні у низці міжнародних ЗМІ. Утім, компанія, що будує газогін, офіційно її поки що не підтверджує
Законодавці - проти. Голова комітету з міжнародних справ Сенату США разом зі своїми колегами з парламентів восьми держав Європи висловився проти другого "Північного потоку"
"Північний Потік -2" - буде добудовано 23 серпня. Коли Україна відзначатиме День Державного Прапора і готуватиметься до святкування річниці Незалежності